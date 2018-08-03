Меладзе рассказал о ссорах с женой [ Редактировать ]
Российский певец и музыкант Валерий Меладзе, который в 2014-м году женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой, рассказал, как пытается сохранить мир в новой семьей.
Звездная пара старалась не афишировать личную жизнь, но теперь артисты стали более открыто говорить о том, что происходит в их семье: как и многие пары, музыканты не могут избежать конфликтов.
"Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга" - признался Меладзе, пишет starhit.ru.
"Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение - цветы. Ей нравятся самые простые - васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный", - признался поведал Меладзе.
Валерий Меладзе женился на Джанабаевой сразу после того, как получил развод от своей бывшей супруги Ирины. На тот момент их общему с Альбиной сыну Константину было уже 10 лет, а младший Лука родился в год свадьбы.
Тем временем разгорелся звездный скандал: муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников.
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