Лісові пожежі не вщухають в Індонезії. Полум'я охопило національний парк Комодо, відомий своїм розмаїттям рідкісних видів тварин і рослин.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Місцева влада не виключає, що парк умисно підпалили, адже пожежа почалася вночі.