В Індонезії полум’я охопило національний парк [ Редактировать ]
Лісові пожежі не вщухають в Індонезії. Полум'я охопило національний парк Комодо, відомий своїм розмаїттям рідкісних видів тварин і рослин.
Інформації про постраждалих поки що немає.
Місцева влада не виключає, що парк умисно підпалили, адже пожежа почалася вночі.
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