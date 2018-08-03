У Ємені внаслідок авіаудару загинули 60 чоловік [ Редактировать ]
Близько 60 загиблих і з десяток поранених внаслідок авіаудару по портовому місту Ходейда, що в Ємені. Повітряний удар також пошкодив лікарню, серед постраждалих - жінки та діти.
Місцева влада не в змозі впоратися з великою кількістю жертв, а місцеві бригади швидкої відмовляються перевозити поранених до столиці через загрозу нових авіаударів.
Саудівська Аравія та Арабські Емірати вже 3 рік поспіль конфліктують із військовим угрупованням хуситів, що діють на території Ємену.
по теме
Пожежі в США: у штаті Орегон полум’я знищило більше тисячі будинків
Сотні людей покинули домівки через стихійну пожежу в американському штаті Орегон. Для її гасіння влада виділила 80 одиниць техніки та спеціальні літаки. Полум'я забрало життя 6 людей, і вже знищило понад 1000 будинків
В Мариуполе на крупнейшем заводе погиб рабочий
В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича погиб работник
Парень-Зомби покончил с собой
Модель Рик Дженест, известный как Парень-Зомби (Zombie Boy), покончил с собой
В Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник (видео)
В Сумах нашли мертвым чиновника горсовета Анатолия Жука
Смерть в стоматологическом кресле после введения анестезии: халатность клиники или несчастный случай?
Смерть в стоматологическом кресле. Сегодня в одной из столичных клиник на приеме у дантиста умерла женщина. Предварительная причина реакция на анестезию.