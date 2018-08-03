Авіаудар по портовому місту Ходейда, що в Ємені

Близько 60 загиблих і з десяток поранених внаслідок авіаудару по портовому місту Ходейда, що в Ємені. Повітряний удар також пошкодив лікарню, серед постраждалих - жінки та діти.

Місцева влада не в змозі впоратися з великою кількістю жертв, а місцеві бригади швидкої відмовляються перевозити поранених до столиці через загрозу нових авіаударів.

Саудівська Аравія та Арабські Емірати вже 3 рік поспіль конфліктують із військовим угрупованням хуситів, що діють на території Ємену.