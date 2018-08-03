В Днепре пьяная компания подстрелила девушку [ Редактировать ]
Шальная пуля. В Днепре пьяная компания случайно подстрелила девушку. Она стояла в пятистах метрах от дома, где отмечали день рождения.
Именинник и его товарищ вышли во двор и устроили салют из охотничьего карабина. Выпустили 16 пуль. Одна из них попала девушке в лицо.
Соседи вызвали полицию. Бойцы КОРДа задержали мужчин после 15 минут переговоров. Карабин и гильзы изъяли.
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