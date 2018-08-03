У Кам'янському підірвали відомого волонтера

Ще один напад стався напередодні на Дніпропетровщині. Там підірвали машину, в якій був волонтер, начальник штабу Національного захисту міста Кам'янське Віталій Чернявський. Чоловік вижив. Зараз він у лікарні в тяжкому стані. Друзі постраждалого переконані це був замах