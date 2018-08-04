Авиакатастрофа в России: в небе погибли 18 человек (видео) [ Редактировать ]
В Красноярском крае Росии упал вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли.
Разбившийся Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков.
Отмечается, что перед падением Ми-8 задел другой вертолет.
"Машины вылетали друг за другом: первый вертолет взлетел в 9:29, второй - в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолета. На борту другой машины никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца, передает ТАСС.
"Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - сказал источник. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
Ранее мы писали о том, что в Афганистане в результате авиаудара погибли мирные жители.
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