План России по Сирии получил "ледяной прием" США - СМИ [ Редактировать ]
Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо военному командованию США с предложениями о восстановлении Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ.
Письмо было отправлено еще 19 июля. Адресовано оно председателю Объединенного комитета начальников штабовгенерал-майору Джозефу Данфорду.
"В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять возвращающихся беженцев", - пишет агентство.
Отмечается, что план России, о котором ранее не сообщалось, получил "ледяной прием" в Вашингтоне.
Это предложение иллюстрирует, как Россия, пытается переломить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, и сейчас оказывает давление на Вашингтон, чтобы помочь в восстановлении районов, находящихся под его контролем.
В документе говорится, что США будут поддерживать такие усилия в случае политического решения конфликта в Сирии, включая такие шаги, как выборы под наблюдением ООН.
Ранее мы сообщали, что США выдвинули обвинение России.
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