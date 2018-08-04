В Мексике на автомобиль с людьми набросился носорог (видео) [ Редактировать ]
В Мексиканском сафари-парке штата Пуэбла на автомобиль с посетителями набросился носорог.
Видео происшествия в сеть выложил водитель. По его словам, сначала самец атаковал зебр, а потом его целью стала машина.
Руководство парка заявило, что во время происшествия никто не пострадал. Агрессию носорога объяснили стремлением животного произвести впечатление на самку. Сейчас носорога-драчуна поместили в отдельную секцию.
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