Носорог набросился на автомобиль с пассажирами

В Мексиканском сафари-парке штата Пуэбла на автомобиль с посетителями набросился носорог.

Видео происшествия в сеть выложил водитель. По его словам, сначала самец атаковал зебр, а потом его целью стала машина.

Руководство парка заявило, что во время происшествия никто не пострадал. Агрессию носорога объяснили стремлением животного произвести впечатление на самку. Сейчас носорога-драчуна поместили в отдельную секцию.