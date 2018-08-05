В Афганистане смертник атаковал колонну военных НАТО [ Редактировать ]
В воскресенье, 5 августа, неподалеку Кабула смертник на машине со взрывчаткой атаковал колонну военных НАТО: трое солдат погибли, их национальности уточняются.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местных властей.
"Никто из мирных граждан не пострадал. Иностранные войска оцепили район", - сообщили власти провинции.
На сайте Альянса подтвердили гибель троих военнослужащих - членов миссии НАТО Решительная поддержка. Нападение произошло во время патрулирования. В результате взрыва еще трое человек, среди которых один американец и двое афганских военных, получили ранения.
"Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО в Афганистане. Она направлена на обучение, консультирование и помощь полиции и силовым министерствам.
Ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан. Представитель движения сообщил местным СМИ, что в ходе атаки было убито 8 американских солдат.
Напомним, в Афганистане в результате авиаудара погибли мирные жители.
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