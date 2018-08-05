В Украине почтили память жертв репрессий 1937-38 годов [ Редактировать ]
В Украине сегодня вспоминают жертв "Большого террора". В Киеве провели акции посвященные трагедии 1937-38 годов.
"Большой террор" - это масштабная кампания репрессий в СССР, которую инициировал Йосиф Сталин, подписав приказ "Об антисоветских элементах". Это была самая массовая чистка за всю историю существования Союза.
По приблизительным подсчетам историков, каждый день расстреливали около тысячи человек. Кому жить, а кому умирать -решали так называемые "Тройки", то есть три сотрудника НКВД, которые воплощали в себе суд, следствие и исполнение приговора.
За два года в Союзе арестовали полтора миллиона человек, из них, около 700 тысяч были расстреляны.
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