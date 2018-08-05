Фейс-контроль: почему в Мукачевские детсады не хотят брать сельских детей?

В Мукачеве, Закарпатской области, планируют ввести платное посещение школ и детсадов для сельских детей. Почему за одного ребенка теперь придется выложить более двух тысяч гривен? В ситуации разбирались наши корреспонденты.

Юрий с семьей живет в селе Ключарки возле Мукачева. Своих троих детей возит в город. Недавно воспитатели вручили ему уведомление.

"З вересня 18 року оплата за послуги в закладі дошкільної освіти вашої дитини становить 2122 гривні, ще й вісім копійок. У мене троє дітей - шість тисяч гривень звідки мені їх взяти? Жінка безробітна, я - сезонний робітник, мотаюся за кордон", - говорит Юрий Скиба, житель села Ключарки.

Как быть дальше и куда пристроить своих детей, Юрий не знает. В сельском детсаду мест нет, он рассчитан всего на 50 воспитанников, а желающих почти двести.

"Чого я не можу своїх дітей давати в місто? Я як звияайний громадянин маю право давати, як в село, так і в місто. Звідси, грубо кажучи, 4 кілометри, але набагато кращу освіту надають, ніж у нас в селі", - возмущен Юрий Скиба, житель села Ключарки.

В Мукачевской мэрии успокаивают, платить за воспитание и обучение детей в городе, могут не только родители, но и сельсоветы.

"Ми несемо чималі витрати на утримання освітньої сфери нашого міста, якщо субвенції з державного бюджету складають більше ніж 100 млн. гривень, образно кажучи, на утримання освітньої сфери, то місто ще додатково витрачає 150 млн. гривень", - утверждает Иван Маняк, секретарь Мукачевского горсовета.

Чем младше ребенок, тем дороже стоят его воспитание и обучение. Посещение начальных классов одного ученика обходится в 1100 гривен в месяц, старшеклассника - около 900 грн.

"І заняття в дитячій спортивній школі - 1466 гривень на одну дитину на місяць, це витрати міського бюджету, який він несе. Ми пропонуємо - щоб платили або батьки, або сільські ради".

В Ключарковском сельсовете о решении Мукачевской мэрии слышали, но пока городские власти с предложениями не обращались.

"Офіційно не зверталися, я тільки побачила на сайті міськвиконкому, що є такий проект регуляторного акту. Я вважаю, що так не повинно бути, тому що є держава, є освітні субвенції", - говорит Зоряна Павлик, Ключарковский сельский голова.

В обладминистрации инициативу Мукачевской мэрии не поддерживают и заявляют, что брать плату за обучение и воспитание в государственных школах и детсадах - незаконно.

"Згідно із законодавством, дитина і батьки можуть самостійно вибирати навчальний заклад-дитсадок чи школу, в якому можуть навчатися. Якщо ж це рішення буде прийняте, воно буде оскаржене у суді Закарпатською обласною державною адміністрацією і скасоване", - заявил Ярослав Галас, заместитель главы Закарпатской ОГА.

И все же, в Мукачевском горсовете намерены на ближайшей сессии принять решение об обязательной оплате посещения городских садиков и школ. Для тех детей, которые не проживают в городе.