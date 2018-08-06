Над мужчиной в Днепре пошутили знакомые, дав ему в руки гранату и сняв чеку.

Один из патрульных помог мужчине дождаться приезда взрывотехников, зажав гранату своими руками рассказал инспектор патрульной полиции в области Андрей Грицюк в Facebook.

"Саша - патрульный УПП в городе Днепре. Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин. Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф1 и сняли чеку. Граната оказалась небоевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали. Пока ждали взрывотехников, руки очень устали и пришлось обмотать их скотчем", - написал патрульный.

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