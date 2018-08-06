В Москве горит крупный торговый центр "Афимолл", из здания эвакуируют людей.

"В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют", – сообщает УНИАН.

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