В Днепре схватили маньяка-извращенца [ Редактировать ]
В городской совет Днепра обратились более 50 человек с одной и той же жалобой. Их беспокоило поведение жителя Красного Камня: мужчину занимался самоудовлетворением непосредственно на улице.
Также в жалобах говорилось об агрессивном поведении этого человека, он лаял на проходящих мимо людей, сообщает местное издание 5692.com.ua.
Сотрудники полиции нашли и задержали нарушителя общественного порядка. при этом мужчина заявил, что "собирается идти пить Fanta и играть на Play Station, поскольку ему 14 лет", рассказали в полиции.
От родственников нарушителя полицейские узнали, что мужчина уже продолжительное время страдает психическим расстройством.
В итоге правоохранители доставили мужчину в областную психиатрическую больницу.
Несколькими днями ранее в киевском парке возле метро "Дорогожичи" местные жители сами словили маньяка, который терроризировал округу и устроили ему самосуд, сняв происходящее на видео.
по теме
Жестокие шутки: в центре Днепра мужчине дали гранату без чеки
В Днепре мужчине вручили гранату и выдернули чеку
В Днепре пьяная компания подстрелила девушку
Шальная пуля. В Днепре пьяная компания случайно подстрелила девушку. Она стояла в пятистах метрах от дома, где отмечали день рождения. Именинник и его товарищ вышли во двор и устроили салют из охотничьего карабина
У Дніпрі день народження закінчився стріляниною по дівчині
Двох чоловіків, які в Дніпрі підстрелили дівчину затримали. Напередодні двоє місцевих святкували день народження, вирішили напідпитку "влаштувати салют" з вогнепальної зброї і відкрили хаотичну стрілянину в повітря
В Днепре трамвай снес авто с людьми (фото)
В Днепре Opel "влетел" в трамвай, за жизни пострадавших борются врачи
У Кам'янському підірвали відомого волонтера
Ще один напад стався напередодні на Дніпропетровщині. Там підірвали машину, в якій був волонтер, начальник штабу Національного захисту міста Кам'янське Віталій Чернявський. Чоловік вижив. Зараз він у лікарні в тяжкому стані. Друзі постраждалого переконані це був замах