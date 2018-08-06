В городской совет Днепра обратились более 50 человек с одной и той же жалобой. Их беспокоило поведение жителя Красного Камня: мужчину занимался самоудовлетворением непосредственно на улице.

Также в жалобах говорилось об агрессивном поведении этого человека, он лаял на проходящих мимо людей, сообщает местное издание 5692.com.ua.

Сотрудники полиции нашли и задержали нарушителя общественного порядка. при этом мужчина заявил, что "собирается идти пить Fanta и играть на Play Station, поскольку ему 14 лет", рассказали в полиции.

От родственников нарушителя полицейские узнали, что мужчина уже продолжительное время страдает психическим расстройством.

В итоге правоохранители доставили мужчину в областную психиатрическую больницу.

Несколькими днями ранее в киевском парке возле метро "Дорогожичи" местные жители сами словили маньяка, который терроризировал округу и устроили ему самосуд, сняв происходящее на видео.