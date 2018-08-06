В Швейцарии на 74-м году жизни скончался французский шеф-повар Жоэль Робюшон, который является самым титулованным поваром мира. Об этом пишет Le Figaro.

Известно, что заведения, которые возглавлял Робюшон, суммарно получили 32 мишленовские звезды. Никакой другой повар не удостаивался такого количества наград.

Кроме того, ресторанный гид Gault et Millau назвал француза "шеф-поваром века". Жоэль Робюшон скончался из-за онкологического заболевания.

Ранее мы писали о том, что умерла легендарная голливудская актриса.