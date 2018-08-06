На трасі в Італії вибухнула вантажівка [ Редактировать ]
На околицях італійського міста Болонья внаслідок автомобільної аварії прогримів потужний вибух. На шосе неподалік аеропорту зіткнулися дві вантажівки. Одна з них, за попередніми даними, у цистерні перевозила вибухові речовини. Вогонь швидко поширився на автомобілі на парковці.
У будинках неподалік траси - розбиті вікна. Зо два десятки людей отримали поранення від уламків скла. На місці вибуху провалилася частина автомагістралі. Що стало причиною аварії - наразі невідомо. На місці інциденту працюють правоохоронці.
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