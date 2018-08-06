Под Тернополем мужчина покончил с собой необычным способом [ Редактировать ]
В лесу с.ела Ростоки Кременецкого района Тернопольской области в собственном авто нашли тело местного жителя 1985 года рождения. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает местное издание "Погляд".
Как предполагают свидетели происшествия, скорее всего, мужчина убил себя сам - путем отравления выхлопными газами своей машины.
На это указывает тот факт, что от трубы выхода выхлопных газов в салон была проведена водонапорная труба.
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