В лесу с.ела Ростоки Кременецкого района Тернопольской области в собственном авто нашли тело местного жителя 1985 года рождения. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает местное издание "Погляд".

Как предполагают свидетели происшествия, скорее всего, мужчина убил себя сам - путем отравления выхлопными газами своей машины.

На это указывает тот факт, что от трубы выхода выхлопных газов в салон была проведена водонапорная труба.

Ранее в Борисполе возле аэропорта повесился человек.