В Одессе к таксисту попросилась сесть в машину компания из семи человек. Находчивый мужчина решил везти пассажиров в багажнике. Видео на своей странице в Facеbook обнародовала журналист Владислава Швец.

Одесса.net уточняет, что таксист прибыл на вызов к дельфинарию. Где узнал, что уехать хотят сразу семь человек. Тогда он решил проблему, предложив части компании проехаться в багажнике. Пассажиры были не против.

По информации издания, данным происшествием уже заинтересовались в правоохранительных органах. Одесскому таксисту грозит штраф.

Ранее мы писали о том, что в Днепре таксист принял роды у пассажира.