В Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике (видео) [ Редактировать ]
В Одессе к таксисту попросилась сесть в машину компания из семи человек. Находчивый мужчина решил везти пассажиров в багажнике. Видео на своей странице в Facеbook обнародовала журналист Владислава Швец.
Одесса.net уточняет, что таксист прибыл на вызов к дельфинарию. Где узнал, что уехать хотят сразу семь человек. Тогда он решил проблему, предложив части компании проехаться в багажнике. Пассажиры были не против.
По информации издания, данным происшествием уже заинтересовались в правоохранительных органах. Одесскому таксисту грозит штраф.
Ранее мы писали о том, что в Днепре таксист принял роды у пассажира.
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