В Украину вернулся Александр Костенко [ Редактировать ]
Украинский политзаключенный Александр Костенко освободился из российской тюрьмы и вернулся в Украину. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Напомню, Костенко отбывал наказание в колонии общего режима в российском городе Кирово-Чепецк Кировской области. Третьего августа он вышел на свободу.
Его арестовали в Крыму еще в 2015 году. По данным обвинения, он якобы бросил камень в сотрудника крымского "Беркута" в феврале 2014 возле здания парламента Украины. Как сообщают в МИДе Украины, при освобождении Александру Костенко вернули украинский паспорт и по нему он пересек границу.
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