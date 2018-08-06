На индонезийском острове Ломбок поизошло семибалльное землетрясение. Более 140 погибших, свыше 200 раненых. И цифры эти не окончательные. Поисковая операция продолжается, ведь под завалами могут находиться еще сотни людей.

По предварительным данным, жертв среди отдыхающих нет. Более подробно о масштабах стихийного бедствия - смотрите далее.

Первые подземные толчки люди на острове Ломбок ощутили накануне вечером. Одних беда настигла в пути, других - дома или на улице. Напуганные, они в панике покидали свои жилища и искали убежище в более безопасных местах.

"Мы только что пережили шок, толчки были очень сильные. Мы дважды выбегали из нашего дома, боялись, что он вот-вот рухнет прямо на нас. Свои жилища покинули жители целого квартала. Все были в ужасе", - говорит Руту Иду, местный житель.

Впрочем, спастись от стихийного бедствия и остаться целыми и невредимыми - удалось не всем. Каждый час в местные больницы поступают пострадавшие. Их так много, что палат на всех не хватает. Поэтому первую помощь людям оказывают прямо на улице.

"Пока мы размещаем пациентов здесь на стоянке, на спортивной площадке и в коридоре госпиталя. Также установят палатки для оказания неотложной помощи, ведь в больнице уже яблоку негде упасть", - говорит Кетут Судартана, главный врач госпиталя Сангла.

Спасательные службы не прекращают поиски погибших и пострадавших. К спасательной операции привлекли армию. С расположенных неподалеку островов эвакуировали более тысячи туристов. Еще 900 иностранцев планируют вывезти с архипелага Гили. 200 из них уже покинули острова. Еще 700 должны выехать в ближайшее время.

"Большинство людей погибли именно под обломками разрушенных зданий. Эвакуация уцелевших проводится постепенно - из-за дефицита судов. В первую очередь спасательные миссии отправляются в туристические районы, где много иностранцев", - говорит Сутор Пурво, представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вскоре после землетрясения индонезийские власти обнародовали предупреждение о возможном цунами. Позже его отменили, так как специалисты национального агентства по геофизике зафиксировали у побережья лишь небольшие волны высотой до 13 сантиметров. Впрочем, напуганные перспективой волн высотой с многоэтажку и подземными толчками - туристы, не дождавшись окончания отпуска, упаковали чемоданы и купили билеты на ближайшие рейсы домой.

"Я просто хочу уехать отсюда, оказаться в безопасном месте, - даже не имеет значения, где именно. Там, где моей жизни не будет угрожать стихийное бедствие", - говорит Дэниэл Хэмпсон, турист из Великобритании.

"С меня хватит! Это уже слишком! В следующий раз будем отдыхать где-то во Франции. Потому что вчера мы пережили настоящий шок... Было очень страшно", - говорит Модэ Поджиали, туристка из Франции.

Землетрясение произошло на глубине 15 километров. Больше всего толчки ощущались в столице региона Северный Ломбок - городе Матарам. Это землетрясение уже второе на острове за последнюю неделю. 29 июля там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения.