В Николаеве дети вызвали "скорую помощь" бездомному мужчине, который лежал без сознания на земле.

Так, вечером, 6 августа, во дворе дома по улице Космонавтов группа детей 8-10 лет увидела мужчину, который лежал на земле без признаков жизни. По всем признакам это был обычный бомж, который наведывался в их мусорный контейнер в поисках еды, рассказывает местное издание "Новости-N".

Несмотря на это, дети были поражены беспомощным состоянием мужчины и решили вызвать "скорую".

За считанные минуты бригада врачей прибыла на место. Бездомному оказали посильную помощь на месте, затем экстренно госпитализировали.

Таким образом дети спасли жизнь мужчине, просто вызвав ему "скорую", иначе мужчина бы скончался.

Ранее в школе Мелитополя бездомного забили до смерти.