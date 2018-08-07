Певица Pink срочно госпитализирована во время гастролей [ Редактировать ]
В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink. Таким образом второй концерт американской певицы в Австралии не произойдет.
"Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - заявил ее промоутер, передает Associated Press.
Ранее певица уже попадала в больницу Сиднея, после чего ее концерт также был отменен.
"Pink пробыла в больнице всю ночь, продолжая лечение и восстановление. Она будет обследована врачами сегодня", - рассказал промоутер в заявлении 7 августа.
При этом не исключен вариант, что отмененные концерты могут перенести на другие даты.
Напомним, американский журнал People назвал певицу Pink самой красивой женщиной 2018 года.
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