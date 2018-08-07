В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink. Таким образом второй концерт американской певицы в Австралии не произойдет.

"Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - заявил ее промоутер, передает Associated Press.

Ранее певица уже попадала в больницу Сиднея, после чего ее концерт также был отменен.

"Pink пробыла в больнице всю ночь, продолжая лечение и восстановление. Она будет обследована врачами сегодня", - рассказал промоутер в заявлении 7 августа.

При этом не исключен вариант, что отмененные концерты могут перенести на другие даты.

Напомним, американский журнал People назвал певицу Pink самой красивой женщиной 2018 года.