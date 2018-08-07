В центре Киева посреди дороги вспыхнула "Газель" (видео) [ Редактировать ]
В Подольском районе Киева недалеко от входа на станцию метро "Тараса Шевченко" загорелся автомобиль "Газель".
На видео видно, как автомобили объезжают горящее авто, остановившееся посреди полосы, а клубы черного дыма поднимаются высоко в небо. На месте работаю пожарные.
"Прямо сейчас на улице Межигорской пылает "Газель". Информация о причинах возгорания и о пострадавших пока проверяется. На месте бойцы ГСЧС", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook днем 7 августа.
Тем временем в Днепре пьяный водитель грузовика устроил тройное смертельное ДТП.
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