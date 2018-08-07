Французского актера Сами Насери, известного по главной роли во франшизе "Такси", избили в Москве. Об этом во вторник, 7 августа, сообщают росСМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 5 августа в караоке-баре Voice в центре столицы. Артист отдыхал в заведении с братом, актером Биби Насери. У французов случился конфликт с еще одним посетителем. Тот ударил Сами по лицу.

После произошедшего Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оказали артисту необходимую медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась.

Полиция расследует произошедшее.

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