Умер "папа" героев мультика "Простоквашино" [ Редактировать ]
В возрасте 84 лет умер Аркадий Шер художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг, создатель всех образов легендарных героев "Простоквашино". Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера", - говорится в сообщении на сайте союза.
Шер создал персонажей мультфильмов: "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов".
Также он был автором и художником-иллюстратором книг (Тридесятые сказки, Попался волчок на крючок).
Аркадий Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии Союзмультфильм, сначала - прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 - художником-постановщиком.
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