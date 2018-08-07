Трьох українських військових поранено на Донеччині напередодні. Минулої доби російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по наших захисниках. В тому числі з мінометів великого калібру, заборонених Мінськими угодами.

Найбільше провокативних ворожих обстрілів нараховано на Донецькому напрямку поблизу Мар'їнки, Лебединського, Павлополя, Широкиного, Авдіївки та Водяного. Загалом на Донбасі лише до 9-ї ранку бойовики відкривали прицільний вогонь сім разів. Тим часом українська розвідка передає, що у підрозділах незаконних збройних формувань ОРДЛО загострюється напруга у стосунках серед особового офіцерського складу.

"Зокрема, 3 серпня цього року на полігоні "Східний" під час суперечки між офіцерами один з них підірвав ручну гранату РГД-5. У результаті вибуху загинув заступник командира з озброєння. На момент загибелі, потерпілий перебував у нетверезому стані. З метою проведення розслідування на місце події прибула комплексна комісія 1 АК російських окупаційних військ. Загиблий замінений іншим кадровим російським офіцером", - прокоментував Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України.