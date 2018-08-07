Лидер "Радикальной партии" призвал ввести уголовную ответственность за контрабанду леса [ Редактировать ]
Пока фискалы рапортуют о своих доблестных операциях, из Украины в гигантских масштабах продолжают вывозить лес. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что за контрабанду леса пора бы ввести уголовную ответственность. Об этом он заявил во время визита на одно из деревообрабатывающих предприятий в Черниговской области.
Нардеп также заверил, что не допустит отмены моратория на вывоз кругляка.
"Щоб не вивозили контрабандою ліс з України. Тому що контрабанда лісу - це вкрадені робочі місця у наших людей, це вкрадений добробут у наших дітей, у наших сімей і це робота для наших конкурентів. Я хочу, щоб наші люди працювали і заробляли. І щоб у них була достойна робота і зарплата", - говорит Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии".
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