Причины трагической смерти женщины в стоматологической клинике "Доктор Майя" все еще под завесой тайны. В полиции ждут результатов экспертиз. А вот сама клиника уже не первый раз попадает в неоднозначные истории. Что удалось узнать нашим корреспондентам, смотрите в сюжете.

Киев. Улица Дмитриевская. Одна из старейших улиц столицы. Здесь расположены десятки исторических зданий. Вот в этом особняке начала 20-го века еще в прошлом году выдолбили часть стены, чтобы сделать вход в стоматологическую клинику "Доктор Майя". Местным жителям такие изменения не понравились, и они сразу же обратились к активистам, чтобы те разузнали - есть ли у владельцев все необходимые документы на такие работы.

"Ми спробували зайти і поцікавились жодних документів нам не показали. У зв'язку з цим ми викликали поліцію. Після цього ми звертались як і усно, так і письмово до працівників поліція для того, щоб розібратися чи є документи чи немає на що відповіді так і не отримали", - говорит Игорь Бондарчук, активист "Стоп коррупции".

Вопросом законности выдачи лицензии на обустройство клиники тогда заинтересовались и в Верховной Раде. По словам нардепа Анны Романовой, год назад она писала и в Кабмин, и в Минздрав, чтобы узнать на каких основаниях в этом здании разрешили открыть медучреждение. Но четкого ответа она так и не получила.

"Очевидно, що ліцензійні умови були надані без врахування технічних особливостей. Ну не може в приватному медичному закладі бути замість пандуса драбина. І фактично тоді ніхто нічого не перевірив. І знаєте оце почуття безкарності воно впливає на весь надалі перебіг ситуації . Тому що коли підприємець шахрай він розуміє, що у нього недотриманні будь-які ліцензійні умови, а йому ліцензію надають, то це відчуття безкарності йому відкриває світло на будь які інші недопрацювання", - комментирует Анна Романова, народный депутат, "Самопомич".

Но после случая смерти пациентки во втором отделении этой же клиники, нардеп снова собирается поднимать вопрос о ее проверке в Кабмине. Департамент благоустройства еще в сентябре прошлого года направил в Архстройконтроль письмо с результатами инспекции - вход в клинику на Дмитриевской сделан с нарушениями.

"Підприємець сам з порушенням закону намагався зробити ось цю вхідну групу. Після цього були вручені приписи інспектором з благоустрою, також там проводився демонтаж цих сходів", - говорит Тарас Панчий, заместитель директора Департамента благоустройства КГГА.

Напомню, на прошлой неделе в клинике "Доктор Майя" по улице Воздвиженской внезапно умерла женщина после введения анестезии. В полиции открыли уголовное дело по статье "халатность". Но до сих пор результаты экспертизы , что именно вызвало смерть - неизвестны. Глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец потребовала у Минздрава взять этот вопрос под жесткий контроль и проверить клинику по всем параметрам - от условий предоставления медпомощи и квалификации докторов - до сертификации медпрепаратов. Мы в свою очередь также направляли запросы в министерство, но до сих пор они остались без ответа.