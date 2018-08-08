Російські снайпери не зводять очей з українських позицій. Один зайвий крок може коштувати життя українським захисникам. Більше того - терористи не шкодують навіть своїх рідних. Серед біла дня міни ворога розривалися в околицях Новолуганського, - де у багатьох залишилися дружини, діти та батьки. Більше знає Ірина Баглай.

"Всегда заряжен, всегда готов к бою".

Цим кулеметом Максимові довелося прицільно подавляти вогонь ворога й напередодні.

Посеред тиші пролунав перший вибух, бійці стрімко розосередились по окопах, зайняли вогневі позиції. Російські окупанти одразу відкрили вогонь з важкого озброєння і розстрілювали позицію з кількох сторін.

"Вчера прилетело. Очень много вчера было, достаточное количество - видно ж прямо отсюда конкретное направление по входу".

"Мины около 9 в первый раз, через два часа - еще четыре. Они пристреливаются, видимо", говорить Петро, військовослужбовець ЗСУ.

За позиціями українських бійців - село Новолуганське. Ворогові добре видно й покрывлі хат. Частина ворожих мін цього разу перелетіла окопи, на щастя, до будинків російські окупанти не дістали. Наші солдати обурені: як можна бити по своїх же беззбройних земляках.

"У них там в Новолуганском у многих родственники, а они стреляют по ним. Это как то не этично", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Забороненим калібром російські найманці б'ють так, щоб їх не можна було подавити зброєю, дозволеною мінськими угодами.

"Миномет стреляет из-за горба. Работает чтобы не было вспышек и, соответсвенно, мы можем работать ничем другим, как минометом", - говорить Петро, військовослужбовець ЗСУ.

Свої позиції бойовики облаштували під мостом через річку. Він досі справний - єдине сполучення між окупованими Горлівкою та Вуглегірськом.

"Он может использоваться для переброски транспорта экстренной переброски боевых машин", - говорить Петро, військовослужбовець ЗСУ.

Тому і оберігають його бойовики. Цей обстріл, каже командир, - найімовірніше, був пристрілкою, або ж способом відволікти від ворожого маневру.

"Возможно было выдвижение каких-то наблюдательных постов ближе к нашим позициям", - говорить Петро, військовослужбовець ЗСУ.

Водночас із мінометами та зенітною установкою з інших боків - бойовики прострілювали наш спостережний пост. Кулі пролітали навіть крізь щільне укриття.

"Висели у нас часы армейские… ну, теперь не висят, а стоят, потому что попало. Это 7,62 пулька, доказывает, что они бьют прицельно".

І на доказ цього - лунає постріл у бік медика підрозділу, який зробив лише один крок з укриття.

"Це провокаційний постріл. Вийшов, мабуть трошки зайвий крок зробив - вони ж спостерігають за нами, вдень - особливо все чітко видно", - говорить Андрій, військовий медик.