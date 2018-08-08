"Біологічна пожежа" шириться лісами України. Мова йде про масове всихання хвойних лісів. Лісники заявляють - ситуація критична. Уже вражено близько 400 тисяч гектарів. І кількість знищених ділянок невпинно зростає. У ситуації розбиралася Магда Кривов'яз.

Перші осередки всихання лісів з'явилися у 2015 році у Житомирській області - сьогодні ж, кажуть лісівники, це явище спостерігають майже на всій території України

"Зараз у нас охоплено і Житомирська область і Вінницька, Рівненьська, Львівська, Хмельницька, Київська, Черкаська", - занепокоєна Галина Заболотня, головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист".

Лише за останні кілька місяців висохло 50 тисяч гектарів лісу. Причина ж - у зміні клімату. Опадів мало, рівень ґрунтових вод знижується. А це погано впливає на дерева, зокрема, їхню здатність протистояти шкідливим комахам.

"Це всихання через стовбурових шкідників. Переважає 2 види короїдів, в основному - це шестизубий і вершинний короїд", - розповідає Галина Заболотня, головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист".

Аби досліджувати місця скупчення короїдів, лісники встановлюють ось такі феромонові пастки.

"Це звичайна пластикова приспособа, на яку чіпляється феромон. Щотижня з цього стакану збирається шкідник і ми його обліковуємо, для того аби розуміти ситуацію - чи збільшується, чи ні", - розповідає Олександр Калапац, директор Іванківського лісгоспу Київського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Але це - лише метод дослідження. Боротися із шкідниками, кажуть науковці, - дуже важко.

"Виведений вид шкідника який називається мурахожук. Це природний шкідник, який знищує короїдів. Перші вже були випущені у Сумській області в осередках шкідників - аби спробувати природним шляхом боротися", - розповідає Галина Заболотня, головний лісопатолог ДСЛП "Київлісозахист".

"Для того, щоб ці комахи не завдавали екологічної шкоди - треба вирощувати здорове насадження, але якщо трапилась така ситуація як зараз - мають бути своєчасні санітарні рубки на перших фазах захворювання дерева", - запевняє Анатолій Гойчук, завідувач кафедри біології лісу НУБІП України.

Санітарними нормами заборонено спилювати ще зелені, але вже вражені дерева. Саме в них ще живе шкідник. А в сухих деревах - вже порожньо. Короїд свою чорну справу зробив і полетів на сусідню сосну.

"Нажаль ми йдемо позаду шкідника. Він відпрацював залишив нам кладовища, ми розбираємо ці кладовища. Потрібно змінити санітарні правила, які дозволили б лісникам робити на випередження, вирубувати "буферні зони" навкруги ділянок", - запевняє Олександр Калапац, директор Іванківського лісгоспу Київського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Тим часом лісові господарства запасаються саджанцями. Цьогоріч заготували втричі більше ніж зазвичай. Аби було чим засадити уражені ділянки.