Двое погибших, 16 пострадавших. Это последствия страшной аварии в Днепропетровской области. Водитель легковушки не пропустил рейсовый автобус, который ехал по главной дороге. Машины - столкнулись прямо на перекрестке. Подробности расскажет Елена Мендалюк.

Стекло, остатки кузова, фары автобуса и личные вещи пассажиров разбросаны на обочине. Это последствия жуткого ДТП на Полтавском шоссе. Накануне вечером "Ауди А8" влетела в маршрутку.

В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали. "Неотложки" одна за другой увозили людей в больницу.

"У всех больных была сочетанная травма тела, у половины - черепно-мозговая травма. У больных были диагностированы переломы бедер, перелом таза, перелом лопатки, множественные рваные ушибленные раны различных участков тела", - сообщил Александр Громов, заведующий отделением травматологии Каменской больницы скорой медицинской помощи.

Трое пассажиров в реанимации. Состояние остальных тринадцати врачи оценивают, как средней тяжести. Пассажиры делятся страшными воспоминаниями: когда автобус приближался к перекрестку, увидели, как в их сторону на бешеной скорости мчится легковой автомобиль.

"Знаете как в фильмах, удар, летят стекла, и автобус - как в замедленной съемке - просто переворачивает. И люди начинают вылетать в разбитые окна", - рассказывает Анастасия, пострадавшая.

"Он летел реально на большой скорости. 60-70 - этого не было. Он 30, или сколько метров - автобус пролетел и размазал человека даже, по-моему, по асфальту", - утверждает Юнесса Махник, пострадвшая.

Рейсовый автобус "Днепр-Каменское" ехал по главной дороге со стороны села Лобойковка. "Ауди" - по второстепенной, со стороны Днепра. Легковушка должна была пропустить автобус. Водитель проигнорировал и правила, и знак "Стоп".

Это житель Полтавы, ему 34 года. Сейчас он в больнице - у него только ушибы. То, что превысил скорость отрицает. А знак "Стоп" - говорит - не заметил:

"Я возможно что-то и нарушил. Мне было плохо - это во-первых, во-вторых, что там знак - было плохо видно".

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство. Виновник аварии - под конвоем. Пока его задержали на 72 часа. Вскоре должны избрать меру пресечения.

"Якщо буде офіційний запит з боку органів міністерства внутрішніх справ, ми дамо офіційне заключення, офіційний висновок, і тоді вони вже будуть діяти згідно своїм канонам", - говорит Ростислав Винар, главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи.

"Сьогодні вирішується питання про вручення йому письмового повідомлення про підозру у скоєнні кримінального злочину за порушення правил безпеки дорожнього руху", - сообщила Ольга Кузнецова, заместитель руководителя отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Уже известно, что водитель "Ауди" был трезв. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.