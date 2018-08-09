Военно-воздушные силы Эстонии определили траекторию "потерянной" ракеты. Поиск боеприпаса будет проходить в районе острова Эндла. Об этом сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

"Траектория полета ракеты определена, территория ее поисков сосредоточена в районе острова Эндла", - заявил Валге.

По словам командующего, следствие должно прояснить, почему данный инцидент произошел, а специалисты различного профиля дадут рекомендации, как избежать подобных происшествий в дальнейшем

Военные получили 60 сообщений от жителей в связи с инцидентом, однако лишь 20 из них смогут помочь в поиске ракеты.

Напомним, ранее базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM.