В Волынской области 15 человек обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного центра Минздрава Украины.

"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на джерелах" Киверцевского района Волынской области", - сообщили медики.

Медики проводят комплекс мероприятий по локализации вспышки инфекции.

Ранее во Львове в больницы попали больше двух десятков детей с симптомами отравления.