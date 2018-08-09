На Волыни празднование свадьбы закончилось массовым отравлением [ Редактировать ]
В Волынской области 15 человек обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного центра Минздрава Украины.
"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на джерелах" Киверцевского района Волынской области", - сообщили медики.
Медики проводят комплекс мероприятий по локализации вспышки инфекции.
Ранее во Львове в больницы попали больше двух десятков детей с симптомами отравления.
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