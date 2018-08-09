Очередной скандал разразился в звездном семействе Кардашьян-Дженнер: старшая из пятерых сестер, 39-летняя Кортни Кардашьян, бросила своего 25-летнего бойфренда Юнеса Бенджиму после того, как узнала, что он ей изменил.

Светская львица и боксер вместе отдыхали в Италии. По возвращении в США, спустя несколько дней после их романтического путешествия спортсмен снова отправился на отдых - на этот раз один и, воспользовавшись отсутствием Кортни, вступил в отношения с другой женщиной, рассказывает TMZ.

В распоряжении Кардашьян, нанявшей детектива, оказались доказательства измены и она выгнала боксера вон. Таким образом бывшие влюбленные расстались врагами.

Обиженный Юнес написал в комментариях к фото, которое Кортни выставила в Instagram и на котором она позирует в откровенном купальнике с трусиками-стрингами: "Вот что тебе приходится показывать, чтобы получить лайки?".

А Кортни заявила друзьям, что "чувствует себя идиоткой", потратив на Юнеса два года своей жизни.

С кем именно Юнес изменил Кортни не сообщается. Ранее в сети появились снимки, на которых он обнимается с моделью Джордан Озуна В Мексике. Однако клан Кардашьян утверждает, что эти фото не были "катализатором разрыва".

Кортни с 2006 по 2015 состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком, от которого у нее есть трое детей. Ее роман с Юнесом начался в 2016 году.

Другая сестра Ким Кардашьян -20-летняя Кайли Дженнер - вскоре станет самой молодой миллиардершей.