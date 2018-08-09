В США обнаружили лагерь детей-террористов [ Редактировать ]
В американском штате Нью-Мексико арестован 39-летний Сирадж Ваххадж по подозрению в подготовке детей к совершению вооруженных атак в американских школах.
Ваххадж в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мужчина привез ребенка в построенный им лагерь на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо и стал учить мальчика стрельбе из штурмовой винтовки. При этом позже сын Ваххаджа умер, сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы, передает УНН.
В судебных документах указывается, что Ваххадж похитил ребенка, чтобы провести обряд экзорцизма, потому что думал, что сын "одержим дьяволом". В лагере также находились еще один человек, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пять из них учили стрельбе.
По словам шерифа округа Таос Джерри Хогрефа, задержаны взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.
По данным полиции, найденные дети находились в состоянии истощения от голода и проживали e лагере в антисанитарных условиях.
Ранее на День независимости США полиция искала террористов в толпах празднующих.
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