В конце июля курс доллара в Украине резко перешел к росту. Эксперты утверждают, что падение гривны обусловлено резко выросшим спросом на валюту в стране, погашением НДС и снижением цен на экспорт. Такое же мнение высказали в Нацбанке.

В государственном бюджете на 2018 года доллар заложен по цене 29,3 грн. Минэкономики, в свою очередь, прогнозирует 28,95 гривен за доллар.

На данный момент, согласно курсу НБУ, американский доллар стоит 26,96 грн.

Однако, чего ждать от курса украинцам в ближайшее время? На этот вопрос podrobnosti.ua ответил финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, в ближайшее время возможна стабилизация курса; не исключается даже краткосрочное возвращение "уверенности" национальной валюте.

"Сейчас будет небольшая стабилизация, даже, возможно, "откат" по курсу. В июле летний цикл, который был связан с укреплением гривны, был окончательно сломлен, укрепления гривны уже не будет. Возможно, будет какая-то незначительная коррекция курса, связанная с ослаблением давления на валютный рынок", - объяснил Кущ.

Тем не менее, надеяться на то, что стабилизация продлится долго, не приходится. До конца августа курс сохранится на отметке в 27 гривен, однако уже к концу месяца начнется новый цикл обесценивания гривны и девальвации, считает эксперт.

"В течение августа будет наблюдаться курс в точке 27, с сентября будет начало девальвации, но не будет такого резкого старта. Но, думаю, через 2 месяца мы увидим уже достаточно глубокие падения", - резюмировал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кроме того, экономику Украины, по признанию Нацбанка, не стабилизируют даже кредиты МВФ.