В сети появилось видео, на котором подростки столкнули подругу с моста. Инцидент произошел над рекой Льюис в американском городе Яколт, штат Вашингтон. 16-летняя девушка стояла на краю и говорила, что очень боится прыгать. Товарищи толкнули с 15-метровой высоты в воду. Об этом пишет Metro.

Девушка сломала 5 ребер, ушибла легкие и пищевод, получила многочисленные синяки. Ее мать Генель сказала, что ей повезло, что вообще выжила.

"Мою дочь ждет долгая реабилитация. Надеюсь, девушка, которая ее толкнула, поймет, что поступила неправильно. Это ненормально. Она могла убить мою дочь", - говорит женщина.

Ранее мать сбросила с моста 4-летнюю дочь.