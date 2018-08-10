Секреты характера каждого человека невольно раскрываются во время действий, выполняемых автоматически. Именно в таких ситуациях принимаются решения на подсознательном уровне и выдают "подноготную личности".

Анализ поступков людей связанных определенными общими чертами дает возможность определять характер даже по предпочтению цвета выбираемой "на автомате" зажигалки, пишут podrobnosti.ua.

Психологи дают классификацию по восьми цветам, оговаривая, что речь идет о пластиковых недолговечных зажигалках (металлические или дизайнерские - выбирают, как оказалось, по иному принципу):

1. Синий

Зажигалки такого цвета выбирают люди практичные. Благодаря присущему рационализму, этот человек уже когда-то задумывался, какого цвета должна быть зажигалка, и пришел к выводу, что синий не достаточно светлый, чтобы "светить" вдруг схваченной загрязненностью поверхности, и недостаточно темный, чтобы на ней заметно проявлялись царапины.

2. Красный

Этот цвет, по очевидным причинам, выбирают люди, стремящиеся выделяться и любящие внимание к своей персоне. Сделайте такому человеку комплимент и сразу завоюете его расположение.

3. Желтый

Такой яркий цвет выбирают люди, считающие себя индивидуалистами и оригиналами. А еще такой человек желает привлечь внимание, но не выбирает красный, потому что желает подчеркнуть именно свою особенность.

4. Черный

Цвет серьезного человека. Практичный, строгий, не кричащий. Эти характеристики походят не только к цвету, как к оформлению предмета, но и к хозяину. Шутить при владельце такой зажигалки надо осторожно - не всегда поймет соль, потому что в глубине души будет думать - а не про него ли ваша шутка.

5. Белый

Один из самых редких цветов. Пластик такого цвета может пачкаться даже краской с одежды (тех же джинсов). Человек, выбравший такой цвет или мало озабочен тем, что происходит вне его внутреннего мирка, или попросту в магазине не было другого цвета.

6. Розовый

Цвет веселого, позитивного человека. Если вам невесело в его компании, он либо устал, либо мучается внутренними переживаниями. В таком случае поддержите его и он воздаст вам сторицей.

7. Голубой

Не смотря на "холодность" этого цвета, его любят выбирать романтики. Он не слишком темный, чтобы отвлекать своей серьезностью от грез, и не слишком яркий, чтобы вызвать мысль о легкомысленности - мечты этого человека всегда объективно серьезны.

8. Оранжевый

Его предпочитают люди творческие, несколько легкомысленные, любящие переключаться - с мыслей о работе на мечты об отпуске, а на отдыхе придумывают новации почины для улучшения качества работы. Они часто балуют себя "вкусненьким" или "интересненьким", поэтому презенты, даже самые простые, ключ к вниманию такого человека.

К слову, также замечено, что форма и цвет ногтей могут дать нам представление о характере их владельца.