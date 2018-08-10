В Приморском районе Одессы в ночь на 10 августа произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель ВМW Х5, потеряв управление автомобилем, столкнулся с автомобилем Renault и несколькими припаркованными автомобилями: Nissan Almera, Ford Fusion, Toyota Corolla и Mersedes.

В результате женщина-пассажир автомобиля Ford была травмирована и госпитализирована.

"Аавтомобиль ВМW Х5 двигался по проспекту Шевченко в левой полосе. Ему навстречу двигалось авто Chevrolet Aveo, водитель которого пытался пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. В результате нарушения правил дорожного движения водитель ВМW вынужден был экстренно тормозить, что привело к разрыву колеса", - уточнили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Днем ранее на трассе Запорожье-Бердянск столкнулись две иномарки со смертельным исходом.