В масштабном ДТП в Одессе разбились шесть авто (видео) [ Редактировать ]
В Приморском районе Одессы в ночь на 10 августа произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Водитель ВМW Х5, потеряв управление автомобилем, столкнулся с автомобилем Renault и несколькими припаркованными автомобилями: Nissan Almera, Ford Fusion, Toyota Corolla и Mersedes.
В результате женщина-пассажир автомобиля Ford была травмирована и госпитализирована.
"Аавтомобиль ВМW Х5 двигался по проспекту Шевченко в левой полосе. Ему навстречу двигалось авто Chevrolet Aveo, водитель которого пытался пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. В результате нарушения правил дорожного движения водитель ВМW вынужден был экстренно тормозить, что привело к разрыву колеса", - уточнили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Днем ранее на трассе Запорожье-Бердянск столкнулись две иномарки со смертельным исходом.
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