Под стенами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сегодня прошла повторная акция с требованием снять с должности главу Федерации футбола Украины Андрея Павелко, сообщает NewsOne.

Митингующие требуют от НАПК расследовать дело против Павелко. "Павелко в тюрьму!", - требуют митингующие.

Организаторы акции утверждают, что в работе Павелко на посту главы Федерации Футбола присутствует конфликт интересов, так как он же возглавляет бюджетный комитет в Раде.

Митингующие уверены, что у НАПК есть все соответствующие документы и доказательства коррупционных правонарушений Андрея Павелко. Однако, "борцы с коррупцией" не направляют дело в суд.

Напомним, в июне 2018 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование по делу президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением. Расследование было начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ.

Кроме того, как заявил спортивный журналист Артем Франков, правоохранители других стран вскоре могут начать расследование против Павелко за выведение в оффшоры 791 тыс. долларов из международных кредитов.