Греція відповість на висилку своїх дипломатів з Росії [ Редактировать ]
Греція не залишить без відповіді видворення своїх дипломатів із Росії, яке Афіни вважають "необґрунтованим". Заяву оприлюднило грецьке Міністерство закордонних справ.
Нагадаю, 11 липня Греція вирішила вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд іще двом через їхнє втручання у внутрішні справи країни.
За даними ЗМІ, видворенні дипломати фінансували групи, що виступають проти угоди між Грецією та Македонією про перейменування останньої, яка має розблокувати вступ колишньої югославської республіки до НАТО та ЄС.
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