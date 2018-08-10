Удобрения или ядовитое вещество? Действительно ли опасен птичий помет, выброшенный на полях неподалеку от Херсона - пока неизвестно. Результатов исследований грунта - пока нет. Но мы выяснили, что помет активно используют фермеры в качестве удобрения.

Так кто же сгрузил тонны отходов, от запаха которых несколько дней страдают жители города и соседних сел - пыталась выяснить Марина Михайловская.

Села Музыковка, Чернобаевка и Восточное отделяют друг от друга и от Херсона десятки километров. Но сейчас у них общая проблема - вонь. Люди жалуются который день подряд. Источник - кучи птичьего помета.

"Почему они непогашенный помет высыпали - для меня загадка. Плодородия почве это не даст. Это убьет землю. Аммиак при попадании влаги будет опускаться в грунтовые воды", - говорит Юрий Попутько, директор департамента экологии Херсонской облгосадминистрации.

После шума, который поднялся в интернете, на место "происшествия" съехались чиновники, экологи и представители прочих служб. Пока ходили, разбирались - "Камаз" привез очередную порцию помета.

"Коли ми їхали сюди, нами були замічені транспортні засоби "Камази", які в даний час згружали куриний послід. Вдалося затримали лише один траспортний засіб", - говорит Юрий Попутько, директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА.

Машину остановили. Водитель признался, привез куриный помет с соседней птицефабрики.

"Да вот навоз с птичника".

Птицефабрика "Чернобаевская" специализируется на производстве куриных яиц. Это филиал агрохолдинга "Авангард" в Херсонской области.

Сразу после скандала на сайте холдинга появилось опровержение. Мол, птицефабрика не имеет никакого отношения к выгруженным кучам помета и соблюдает закон о защите окружающей среды.

На самой же птицефабрике рассказывают, больше половины отходов перерабатывают на заводе по производству биогаза, остальное - продают фермерам, как удобрение.

И признают, помет в селе Музыковка их, но на поля его не вывозили.

"Наш. Мы не отказываемся от него и никогда такой вопрос не поднимали. Есть заключенный договор с фермерскими хозяйствами. Есть договора, в которых определено, что они, забирая навоз, получают инструкцию по его внесению и соответственно дальше несут ответственность они", - прокомментировал Андрей Чирков, директор филиала "Чернобаевское" агрохолдинга "Авангард.

Злополучные поля в районе села Музыковка обрабатывает фермерское хозяйство "Сапфир агро". Это одно из предприятий, с которым птицефабрика заключила договор на поставку помета. Мы хотели выяснить - так ли это, и приехали по адресу регистрации. Вот в этот частный дом. Но к нам никто не вышел.

В Музыковском сельсовете ситуацию на камеру комментировать отказались. Лишь сообщили, фермеры действительно пользуются народным способом удобрения почвы. Насколько он безопасен, теперь выясняют экологи и Госпотребслужба. Пока получены результаты исследований воздуха. Их предоставил местный Гидрометцентр, загрязнений биологического характера не выявлено.