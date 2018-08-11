Под Харьковом пассажирский поезд сбил пенсионера насмерть [ Редактировать ]
Пассажирский поезд сообщением Константиновка - Киев сбил мужчину, который переходил пути на железнодорожной станции Кегичевка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел накануне в пятницу. От полученных травм мужчина погиб на месте.
"Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 77-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина переходил через пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений местного отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее известная телеведущая погибла под колесами поезда в Сумах.
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