Подготовка к школьному учебному году в самом разгаре, ведь до 1 сентября осталось 3 недели. В сравнении с 2017 годом, собрать первоклассника в школу дороже почти на 15%.

В прошлом году собрать все необходимое для ребенка в первый класс стоило почти 3 тысячи гривен, то в этом году сумма далеко ушла за отметку в 3 тысячи.

Советуем вам, перед тем как идти в магазин или на рынок, взять с собой полный список, нужных вещей к школе.

Товары первой необходимости для школьника:

форма,

цветные и простые карандаши,

фломастеры,

акварельные краски (6 цветов),

по 10 тетрадей в клеточку и косую линейку,

спортивная одежда,

кроссовки или кеды,

сменную обувь - туфли или босоножки,

ранец.

Инфографика: Константин Семенов

Школьная форма и спортивная одежда

Школьная форма для мальчика в различных магазинах обойдется от 499 до 1100 грн за одну единицу. Пиджак, брюк или жилетки.

Для девочек - 209-1000 грн. Также за одну единицу. Сарафан, пиджак, юбка или платье.

Дизайнерская форма дороже - 985 грн за сарафан или 1535 грн за комплект из блузы, юбки и жилетки. Кроме комплектов, многое из коллекций формы продаются отдельно.

"Бабочка" и галстук для мальчика - 45-69 грн, бантики для девочки - в среднем 50 грн.

Рубашка для мальчика стоит 295-345 грн, блузка для девочки в разных магазинах стоит 199-430 грн. На этой позиции можно сэкономить, если есть вышиванка.

Туфли для мальчика обойдутся в 415-495 грн, для девочки - 195-395 грн.

Спортивный костюм-тройку можно купить за 465-675 грн - это кофта на молнии, брюки и футболка или толстовка с длинным рукавом. Только спортивные штаны стоят 139-439 грн. Футболки стоят 279-429 грн. Кеды обойдутся в 295-375 грн, кроссовки можно найти и за 200 грн.

Комплект из 5 пар носков разного цвета можно купить за 100 грн. Это выгоднее, чем покупать носки отдельно. Эластичные телесные колготки для девочки стоят 49 грн.

Канцелярия

Список канцтоваров для ребенка состоит почти из 40 пунктов. Туда входят стандартные пенал, тетради, ручки, карандаш, ластик и наборы для творчества. В магазине купить все необходимое будет стоить около 600 гривен. На рынке эта сумма немного меньше.

Продавцы советуют выбирать украинских производителей и не отдавать предпочтение китайским. По их мнению, разница в качестве просто колоссальная. А вот пеналы они рекомендуют покупать без наполнения.

"Наполненный пенал будет стоить так же, как и не наполненный, но качество пенала и карандашей, и фломастеров и кисточек будет гораздо хуже. Стоит покупать не наполненные пеналы, а наполнять тем, что хотят родители, более качественными товарами", - рассказала podrobnosti.ua продавец одного из киевских рынков.

Детские рюкзаки не отличаются по стоимости на рынке и в магазине. По стоимости, в зависимости от качества, рисунков, ортопедической спинки и прочего варьируются от 360 до 1500 гривен.

Для 1-3 классов продавцы, само собой, рекомендуют ранцы с ортопедическими спинками и хорошими лямочками, которые равномерно распределяют вес.

В среднем чтобы собрать мальчика в первый класс нужно "выложить" 2500-4500 грн, девочку - от 2000 до 5000 грн.

Podrobnosti.ua желают вам и вашим деткам легкого учебного года!