Ремонт харьковской филармонии, который тянется с 2005 года, вот-вот закончится. В большом зале уже приступили к отделочным работам, заказали мебель, и готовятся проверить акустику. Продолжат наши корреспонденты.

Пока на лесах под потолком рабочие золотом вырисовывают вензеля на лепнине, на полу большого зала филармонии - уже все готово для укладки дубового паркета.

"Укладывается паркет на вот такую идеально ровную и такой же паркет ровный. Укладывается на клею".

Большой зал филармонии на 777 мест уже почти готов. Под Харьковом на фабрике для него сейчас делают кресла - точные копии тех, что были в 19-м веке. А из Тернополя - ждут люстры.

"Люстры делают украинская фабрика, они будут порядка 300 кг весить. Покрыты золотом, хрустальные, очень красивые люстры, такие же, как были в оригинале, но современные экономические, с экономичными лампочками", - рассказывает Сергей Ломакин, начальник участка строительства филармонии.

За кулуарами - очертания будущего вестибюля.

"За этой стеной за кулуарами находится главный вестибюль, там идут еще строительно-монтажные работы. По каркасу здания в данный момент идет монтаж кровли", - рассказывает Сергей Жуков, директор департамента капитального строительства ХОГА.

Главный дирижер филармонии уверен: здесь будет отличная акустика. Ее обеспечит специальная ракушка, которая соберет все звуки со сцены и направит их прямо к зрителям. А сцена-трансформер сделает зал приспособленным для любого вида искусства.

"Здесь посмотреть можно будет и балет, и оперу, и любой концерт, послушать здесь звезд мирового уровня, абсолютно во всех жанрах. Благодаря тому, что яма поднимается, опускается, мы можем видеть оркестр впереди, или наоборот - если яма закрывается, то мы имеем возможность увеличить зал", - рассказывает Юрий Янко, главный дирижер Харьковской филармонии.

Вместе с органным, новый большой зал превратится в огромный филармонический комплекс.

"В целом, комплекс сможет вмещать около полторы тысячи людей одновременно. Есть финансирование из государственного бюджета, из областного бюджета, строительные работы идут максимальным темпом. Важно, что это не только строительный, но и культурно-исторический объект, т.к. на этой сцене, в этом зале выступали Шаляпин, были со своими премьерами и концертами Чайковский, Рахманинов, Хачатурян", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

После каникул музыканты смогут провести первую репетицию в новом зале. А для зрителей обновленная филармония откроется в начале следующего года.