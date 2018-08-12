NASA успешно запустила исследовательский корабль к Солнцу. Беспилотный зонд Parker стартовал с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект. Эта миссия - одна из самых дорогих в истории NASA. Ее стоимость - не менее 750 млн. долларов.

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Ежегодный Женевский фестиваль феерверков завершился чередой красочных салютов. На шоу присутствовали более 400 тысяч зрителей - это и местные жители, и туристы. Фестиваль проводится уже в 95 раз. Он длится 10 дней. В многочисленных шоу принимают участие тысячи музыкальных коллективов. На улицах города работают сотни аттракционов.

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Лицо ребенка, тело робота. В Японии создали андроид, который похож на 10-летнего мальчика. Его создатель - известный профессор Хиоси Исигуро. Свое детище он назвал Ибути - в честь персонажа популярного на его родине анимэ. Робот умеет имитировать походку ребенка - правда, с помощью колес.

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Более 80 000 бегунов приняли участие в ежегодной гонке в Сиднее. Это самый многочисленный и продолжительный забег в мире. Трасса составляет 14 км и проходит от центра Сиднея до пляжа Бонди. Победитель гонки - австралийский олимпийский бегун Бен Сент-Лоуренс. Он преодолел это расстояние за 41 минуту.

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В Боснии прошел красочный метеоритный дождь. Местные жители и туристы собрались в городе Фоча - отсюда лучше всего видно мерцание. Явление вызвано пылевыми частицами, которые выпускает комета Свифта-Таттла. Она приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Поэтому метеоритные дожди можно наблюдать каждый год.

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Истинной любви ничто не помеха. В Филиппинах влюбленные сыграли свадьбу в затопленной церкви. Хоть добираться к алтарю пришлось по колено в воде, но бракосочетание все же состоялось. Многие районы на Филиппинах сейчас переживают внезапное наводнение. Причина сильных дождей - юго-западный муссон, усиленный тропическим штормом.