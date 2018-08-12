В Киеве в районе станции метро "Нивки" трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Facebook.

"По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников", - говорится в сообщении.

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

В полиции добавили, что правоохранители нашли подожженным автомобиль "Пежо" на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.

Ранее в Киеве во время концерта ограбили известного музыканта.