У Києві пограбували ювелірну крамницю: загинув охоронець [ Редактировать ]
У Києві троє невідомих пограбували ювелірну крамницю і стріляли в охоронця. Від поранень чоловік - помер.
Інцидент стався напередодні увечері біля станції метро "Нивки". Чоловіки в масках увірвалися в магазин, забрали ювелірні прикраси і втекли на темно-синій автівці, - повідомили в поліції.
Згодом машину нападників знайшли спаленою. Всередині правоохоронці виявили коробки з-під прикрас та зброю.
У столиці оголосили оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.
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