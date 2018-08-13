У Києві троє невідомих пограбували ювелірну крамницю і стріляли в охоронця. Від поранень чоловік - помер.

Інцидент стався напередодні увечері біля станції метро "Нивки". Чоловіки в масках увірвалися в магазин, забрали ювелірні прикраси і втекли на темно-синій автівці, - повідомили в поліції.

Згодом машину нападників знайшли спаленою. Всередині правоохоронці виявили коробки з-під прикрас та зброю.

У столиці оголосили оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.