Худшие жены по знаку зодиака [ Редактировать ]
Каждый человек мечтает об идеальных отношениях, семье, в которой будет царить взаимопонимание и поддержка. Некоторые женщины способны создать уют и окутать мужа заботой, другие же - не созданы для роди идеальной жены. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились.об этом пишет Zen.
Скорпион
Сексуальные, притягательные, соблазнительные женщины-Скорпионы - в них невозможно не влюбиться. Но, если с вами это все таки произошло, и вы решили связать себя узами брака с такой женщиной, не надейтесь на тихую, спокойную семейную жизнь.
Скорпионше все должны подчиняться, безоговорочно выполнять все ее приказы и удовлетворять желания. Они мастерицы истерик и профессионалы грандиозных скандалов. В браке с женщиной-Скорпионов вам точно скучать не придется.
Лев
Своенравные и самовлюбленные Львицы предпочитают только брать, а не отдавать. Если подарки, то только самые дорогие, поездки - на самые лучшие курорты в самых роскошных апартаментах. И не факт, что вы добьетесь их расположения и сможете чем-то удивить.
Страшнее, чем брак с такой женщиной, станет развод. Львица никогда не упустит своего и превратит вашу жизнь в ад, если вы не будете играть по ее правилам.
Близнецы
Непостоянные, ветреные натуры, актерскому таланту которых, стоит только позавидовать. Женщины-Близнецы не отличаются особой верностью и преданностью, любят интрижки и флирт на стороне. А вот ваш обман раскусят в два счета, притворяться при них бессмысленно.
К тому же Близнецы - не самые лучшие хозяйки, к порядку в доме их будет сложно приучить.
Рыбы
Милые, нежные, чувственные Рыбы, на первый взгляд, идеальные жены.Однако все подводные камни вы найдете только после свадьбы. Женщины-Рыбы до ужаса истеричны и обидчивы.
Если вы задержитесь домой хотя бы на пару минут, вас встретят со скандалом и рекой слез. В хорошем настроении Рыбы миролюбивые создания, а в плохом - срывают свою злость на всех окружающих.
Стрелец
Женщины-Стрельцы требуют полное подчинение себе от мужчины. Как только такая дама приобретет статус "супруги", ваша жизнь будет подчинены только ей - прихотям, желаниям, требованиям. И только попробуйте отказать или сделать что-то не так.
Кроме того, женщины-Стрельцы не отличаются любовью к готовке и уборке и, скорее всего, домашний хлопоты вам придется взять на себя.
Мы также писали о том, какие мужья самые плохие по знаку зодиака.
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