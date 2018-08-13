В центре Киева "Жигули" разбились о Toyota: есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 13 августа, в Киеве, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской, произошло ДТП: столкнулись Lada и Toyota Rav 4. Пассажиров "Жигули" госпитализировали.
ДТП произошло около 10:00. По бульвару Шевченко со стороны улицы Крещатик в среднем ряду двигался автомобиль Toyota Rav 4. По улице Терещенковской в сторону улицы Антоновича двигался автомобиль Lada (ВАЗ 2112). Столкновение произошло на перекрестке. ВАЗ ударил Toyota в левую переднюю часть.
Со слов водителя Rav 4, он двигался на зеленый свет. В "японце" пострадавших нет. В автомобиле сработали подушки безопасности. Без видимых повреждений "скорая" госпитализировала двух женщин, пассажиров "Жигули". По предварительной информации, у одной женщины подозрение на черепно-мозговую травму, а у второй - травмы живота.
На месте работает полиция, опрашивает свидетелей.
В центре Киева «Жигули» разбились о Toyota Rav 4: пострадали пассажиры В понедельник, 13 августа, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской столкнулись Lada и Toyota Rav 4. Пассажиров «Жигули» госпитализировали. ДТП произошло около 10:00. По бульвару Шевченко со стороны улицы Крещатик в среднем ряду двигалась Toyota Rav 4. По улице Терещенковской в сторону улицы Антоновича двигался автомобиль Lada (ВАЗ 2112). Столкновение произошло на перекрестке.ВАЗ ударил Toyota в левую переднюю часть. Со слов водителя Rav 4, он двигался на зеленый свет. В «японце» пострадавших нет. В автомобиле сработали подушки безопасности. Без видимых повреждений «скорая» госпитализировала двух женщин, пассажиров «жигули». По предварительной информации, у одной женщины подозрение на черепно-мозговую, а у второй — травмы живота. На месте работает полиция, опрашивает свидетелей. Ожидают СОГ http://bit.ly/2OwnJp0 Присылайте Ваши фото/видео 0937713333 Viber/Telegram #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #дтпкиев #бульваршевченко #терещенковская #Toyota #Rav4 #ВАЗ
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Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП.
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