В понедельник, 13 августа, в Киеве, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской, произошло ДТП: столкнулись Lada и Toyota Rav 4. Пассажиров "Жигули" госпитализировали.



ДТП произошло около 10:00. По бульвару Шевченко со стороны улицы Крещатик в среднем ряду двигался автомобиль Toyota Rav 4. По улице Терещенковской в сторону улицы Антоновича двигался автомобиль Lada (ВАЗ 2112). Столкновение произошло на перекрестке. ВАЗ ударил Toyota в левую переднюю часть.



Со слов водителя Rav 4, он двигался на зеленый свет. В "японце" пострадавших нет. В автомобиле сработали подушки безопасности. Без видимых повреждений "скорая" госпитализировала двух женщин, пассажиров "Жигули". По предварительной информации, у одной женщины подозрение на черепно-мозговую травму, а у второй - травмы живота.



На месте работает полиция, опрашивает свидетелей.

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