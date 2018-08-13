Медовый спас 2018: что святить в церкви 14 августа [ Редактировать ]
Медовый спас или Маковея отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост, который продлится две недели - до 28 августа, христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Медовый спас: что святить в церкви 14 августа
Медовый спас еще называют Маковым (Маковеем) и Спасом на воде, так как изначально праздник был тесно связан с Крещением Руси. Так что в первую очередь в спасову корзину кладут мед и воду. Что же они символизируют?
На Медовый спас святят:
- мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;
- мак – символизирует плодородие;
- воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;
- хрен – символизирует стойкости в вере;
- цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину;
- хлеб – символизирует благополучие в доме и семье,
- соль – готовности к жизненным испытаниям.
Что нельзя освящать в храме:
- алкоголь – даже кагор святят лишь на Пасху;
- мясные продукты, а особенно кровянку – последнюю из-за аналогии с кровью распятого Христа;
- деньги и иные материальные ценности.
Кое-кто верит, что резать освященные продукты можно лишь освященным ножом - это абсолютно не так. Единственное требование к освященным продуктам: их строго возбраняется выбрасывать.
Читайте также приметы и традиции Медового Спаса. А также что обязательно нужно сделать женщинам к Медовому Спасу.
по теме
Медовый Спас 2018: приметы и традиции празднования
Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: о чем просить святого
Николай Чудотворец - известный православный святой, которого почитают все верующие. Каждый год христиане празднуют великий день его Рождества, вознося молитвы о помощи
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: что нельзя делать
Православная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: приметы и традиции
Православная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца
Ильин день 2018: что категорически нельзя делать женщинам 2 августа
Ильин день является как церковным, так и народным праздником