Медовый спас или Маковея отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост, который продлится две недели - до 28 августа, христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Медовый спас: что святить в церкви 14 августа

Медовый спас еще называют Маковым (Маковеем) и Спасом на воде, так как изначально праздник был тесно связан с Крещением Руси. Так что в первую очередь в спасову корзину кладут мед и воду. Что же они символизируют?

На Медовый спас святят:

мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;

мак – символизирует плодородие;

воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;

хрен – символизирует стойкости в вере;

цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину;

хлеб – символизирует благополучие в доме и семье,

соль – готовности к жизненным испытаниям.

Что нельзя освящать в храме:

алкоголь – даже кагор святят лишь на Пасху;

мясные продукты, а особенно кровянку – последнюю из-за аналогии с кровью распятого Христа;

деньги и иные материальные ценности.

Кое-кто верит, что резать освященные продукты можно лишь освященным ножом - это абсолютно не так. Единственное требование к освященным продуктам: их строго возбраняется выбрасывать.

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